Basket: Nba, Atlanta licenza coach Nate McMillan, al suo posto ad interim Joe Prunty

Atlanta, 22 feb. - (Adnkronos) - Con una decisione sorprendente gli Atlanta Hawks hanno scelto di licenziare il loro allenatore, Nate McMillan, nel tentativo di dare una scossa e permettere ancora alla squadra di giocarsi da protagonista i playoff 2023. In panchina ora ad interim andrà Joe Prunty, ma la corsa alla successione è già cominciata. McMillan si era seduto sulla panchina degli Hawks (allora con Danilo Gallinari nel roster) in corsa, nel 2021, sostituendo Lloyd Pierce e trascinando Atlanta a una straordinaria corsa ai playoff fino alla finale a Est persa contro Milwaukee. In totale il suo record conta 99 vittorie e 80 sconfitte ma quello di quest'anno (29-30) mette gli Hawks solo all'ottavo posto a Est e le ultime due ...

