Basket femminile | Eurolega | la Virtus Bologna batte nettamente il KSC Szekszard

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Larga vittoria dellanella 13ma giornata dell’Euroleague Women 2023. Alla Segafredo Arena la squadra di Giampiero Ticchi, già sicura dell’eliminazione dalla competizione prima di questa partita, domina dall’inizio alla fine contro un acciaccato KSC(soltanto nove le atlete a disposizione di Zseljico Djokic) e si impone per 89-59. Decisivi in casa emiliana i 22 punti di Kitija Laksa, i 15 di Iliana Rupert e gli 11 di Francesca Pasa. Non bastano invece alla compagine ungara i 17 punti di Cyesha Goree e i 12 di Sara Krnjic. A una sfida dal termine della regular season laè ora sesta con un record di 5-8 e non ha più possibilità di raggiungere né la quinta né la quarta piazza (quest’ultima è l’ultima posizione buona per qualificarsi ai quarti di finale). La squadra di casa parte forte e ...