Barzaghi: «Inzaghi lo vedo sereno. Critiche? Incassa e risponde in gara»

Barzaghi ha parlato di Simone Inzaghi e del suo umore in vista di Inter-Porto di Champions League. Il giornalista individua una grande particolarità nel tecnico

Matteo Barzaghi, in collegamento da Milano per Sky Sport, si è concentrato sull'umore del tecnico nerazzurro: «Inzaghi? Il timbro è sempre stato chiaro. A parte la bravura in questo tipo di partite, è un allenatore che quando arriva il momento più difficile non risponde aggredendo. Incassa e viene fuori nella partita, lo vedo quindi molto sereno. È uno che lavora tanto e cerca di risollevare le sorti della squadra in campo».

