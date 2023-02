Baronissi | al Museo Frac Diego De Silva racconta Malinconico

Leggi su zon

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Secondo appuntamento – il 23 febbraio alle ore 18.30 – per i “Giovedì del Libro” a, con lo scrittoreDeche presenterà alil suo ultimo romanzo “Sono Felice, dove ho sbagliato?”, Einaudi, una nuova avventura per l’avvocato, alle prese con “una causa epocale per danni da sinistri sentimentali”. Lo scrittore dialogherà con la giornalista Barbara Landi. Dai suoi romanzi è stata tratta la fortunata serie tv Rai “, avvocato d’insuccesso”. L’incontro sarà l’occasione per parlare anche del successo della fiction e del suo ruolo da sceneggiatore, conDeche incontrerà i lettori perre avventure e disavventure, vizi e virtù del suo personaggio più ...