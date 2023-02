Barella, contro il Porto un compito fondamentale. La fase di non possesso (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nicolò Barella sarà il centro fondamentale della partita dell’Inter contro il Porto. Il giocatore ha un compito a cui pensare durante tutto il corso del match: Simone Inzaghi è stato chiaro nel tempo e vuole risposte questa sera. PRESSING – La fase di non possesso è una delle peculiarità del gioco di Simone Inzaghi. È un punto di forza, ma allo stesso tempo uno di debolezza. Questo dipende in particolar modo dalle prestazioni di alcuni giocatori, tra cui soprattutto Nicolò Barella. Il centrocampista è il primo uomo a staccarsi dal suo reparto per salire in pressing sul primo avversario in possesso di palla. Andare veloci sui difensori del Porto sarà importante per recuperare palla in avanti e approfittare delle carenze ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nicolòsarà il centrodella partita dell’Interil. Il giocatore ha una cui pensare durante tutto il corso del match: Simone Inzaghi è stato chiaro nel tempo e vuole risposte questa sera. PRESSING – Ladi nonè una delle peculiarità del gioco di Simone Inzaghi. È un punto di forza, ma allo stesso tempo uno di debolezza. Questo dipende in particolar modo dalle prestazioni di alcuni giocatori, tra cui soprattutto Nicolò. Il centrocampista è il primo uomo a staccarsi dal suo reparto per salire in pressing sul primo avversario indi palla. Andare veloci sui difensori delsarà importante per recuperare palla in avanti e approfittare delle carenze ...

