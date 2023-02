Barcellona, i convocati di Xavi per la sfida contro il Manchester United (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Manchester United Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha diramato la lista dei convocati per il Manchester United. PORTIERI: ter Stegen, Inaki Pena, Arnau. DIFENSORI: Araujo, Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba, Sergi Roberto, Koundé, Eric Garcia, Balde. CENTROCAMPISTI: Busquets, Kessié, de Jong, Pablo Torre, Casado. ATTACCANTI: Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023)Hernandez, allenatore del, ha diramato la lista deiper ladi domani serailHernandez, allenatore del, ha diramato la lista deiper il. PORTIERI: ter Stegen, Inaki Pena, Arnau. DIFENSORI: Araujo, Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba, Sergi Roberto, Koundé, Eric Garcia, Balde. CENTROCAMPISTI: Busquets, Kessié, de Jong, Pablo Torre, Casado. ATTACCANTI: Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : #Barcellona, i convocati di #Xavi in vista del #ManchesterUnited. #EuropaLeague - CalcioNews24 : #Barcellona, i convocati di #Xavi - Ligorna1922 : Tre gli atleti biancoblù convocati in Rappresentativa Regionale U15 per l'amichevole in programma domani a Chiavari… - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: Il #Barcellona tra il caso 'arbitropoli' e la sfida con lo #United in #EuropaLeague. #Mou e #Dybala, futuro alla #Roma… - tutticonvocati : Il #Barcellona tra il caso 'arbitropoli' e la sfida con lo #United in #EuropaLeague. #Mou e #Dybala, futuro alla… -