Balneari, al Senato un convegno per dar voce alle richieste della lobby dei concessionari. Davanti a Fitto, Gasparri e Centinaio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Un settore dinamico, impegnato a restare al passo con i cambiamenti della domanda e sempre più centrale per la tenuta complessiva dei sistemi turistici“. Con “diversi fattori che sembrano determinare plurimi modelli di business di cui si dovrebbe tener conto nei processi di apertura al mercato per evitare che il percorso di potenziamento dell’offerta turistica del Paese subisca pericolosi contraccolpi“. È la descrizione del comparto balneare messa nero su bianco in una “survey condotta da Nomisma nella primavera del 2022?. I committenti? Sindacato italiano Balneari e FIPE Confcommercio, notoriamente pronti alle barricate contro la messa a gara delle concessioni chiesta da anni da Bruxelles e mai realizzata dall’Italia, che è per questo dal 2020 sotto procedura di infrazione europea e rischia il deferimento alla Corte di Giustizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Un settore dinamico, impegnato a restare al passo con i cambiamentidomanda e sempre più centrale per la tenuta complessiva dei sistemi turistici“. Con “diversi fattori che sembrano determinare plurimi modelli di business di cui si dovrebbe tener conto nei processi di apertura al mercato per evitare che il percorso di potenziamento dell’offerta turistica del Paese subisca pericolosi contraccolpi“. È la descrizione del comparto balneare messa nero su bianco in una “survey condotta da Nomisma nella primavera del 2022?. I committenti? Sindacato italianoe FIPE Confcommercio, notoriamente prontibarricate contro la messa a gara delle concessioni chiesta da anni da Bruxelles e mai realizzata dall’Italia, che è per questo dal 2020 sotto procedura di infrazione europea e rischia il deferimento alla Corte di Giustizia ...

