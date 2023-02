Baioni lancia il nuovo frantoio primario su cingoli BAITRACK BP 100 600BI

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) - Pesaro, 22 Febbraio 2023. IlBP Advanced sviluppato e prodotto dallaCrushing Plants s.p.a. azienda leader nella produzione di impianti di frantumazione ha un carattere dirompente, grazie al potenteinstallato che ne permette l'utilizzo in diversi contesti è un impianto per frantumazione mobile primaria di inerti flessibile e semplice da utilizzare. A cosa serve unmobile Ricordando che unmobile per inerti serve per la riduzione dimensionale e la triturazione di materiali come pietre, calcare, basalti, graniti e altri materiali simili, con lo scopo di ottenere aggregati da utilizzare in costruzioni o in altre attività industriali. Ilmobile a mascelle ...