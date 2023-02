Bagni: «Giocare contro questo Napoli è impossibile, nessuno vorrebbe incontrarlo» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Corriere dello Sport intervista Salvatore Bagni. Il tema è, naturalmente, il Napoli, che ieri ha battuto l’Eintracht Francoforte per 2-0 in Germania, in Champions League. «È sembrata una partita di campionato, questo Napoli non lascia neppure le briciole». Bagni elogia il movimento corale della squadra di Spalletti, che sembra Giocare a memoria, perfettamente organizzata. E confida nella possibilità che, in Champions, il Napoli possa andare ancora molto avanti, sicuramente i quarti sono scontati, dice. «Non ci sarà storia ma non avevo dubbi. Si sapeva già dall’inizio come sarebbe andata a finire. Mi aspettavo questo Napoli e ho visto l’Eintracht stranamente rinunciatario. È una squadra che conosco bene, è molto offensiva, ma con il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Corriere dello Sport intervista Salvatore. Il tema è, naturalmente, il, che ieri ha battuto l’Eintracht Francoforte per 2-0 in Germania, in Champions League. «È sembrata una partita di campionato,non lascia neppure le briciole».elogia il movimento corale della squadra di Spalletti, che sembraa memoria, perfettamente organizzata. E confida nella possibilità che, in Champions, ilpossa andare ancora molto avanti, sicuramente i quarti sono scontati, dice. «Non ci sarà storia ma non avevo dubbi. Si sapeva già dall’inizio come sarebbe andata a finire. Mi aspettavoe ho visto l’Eintracht stranamente rinunciatario. È una squadra che conosco bene, è molto offensiva, ma con il ...

