Bacon e colazione salata | il trend americano diventa italiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) MILANO – La primaresta un pasto fondamentale per 9 italiani su 10. La stragrande maggioranza della popolazione opta per una classicadolce, ma quellarisulta essere unin crescita anche in Italia (la scelgono l’1-2% della popolazione secondo un’indagine Doxa/UnionFood): secondo infatti una ricerca condotta da Citterio, storica azienda di salumi dal 1878, circa il 7%* dei consumatori dei prodotti dell’azienda con sede a Rho (Mi), utilizza e consuma i salumi la mattina a. L’evoluzione deldellaè inoltre avvalorato da diverse studi scientifici che hanno dimostrato come la stessa porti maggiori benefici all’organismo, permettendo al nostro cervello e al nostro fisico di iniziare in modo ...