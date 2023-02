Bacconi e Momblano | “De Laurentiis sta vendendo il Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilieri sera ha vinto continuando a far brillare gli occhi a tutti anche in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. In occasione del match ha parlato anche Aurelio De, togliendosi pure qualche sassolino dalle scarpe. Proprio a proposito di Deperò, nelle ultime ore due giornalisti hanno fatto circolare una clamorosa ipotesi. Si tratta di Adriano, opinionista sportivo ed allenatore, noto anche per le partecipazioni televisive sulla RAI, e di Luca, giornalista di TeleLombardia, vicino al mondo Juventus. Entrambi,in live su Twitch con Maurizio Pistocchi eproprio su TeleLombardia, hanno riportato come ilsia ad un passo dalla cessione. De...