Azienda Zero di Torino: Concorso per 36 Dirigenti Medici (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'Azienda Sanitaria Zero del Piemonte di Torino ha Bandito una Pubblica Selezione per l'assunzione di 36 Dirigenti Medici, in disciplina di Medicina interna, da assegnare a varie aziende sanitarie. La Regione Piemonte é alla ricerca di 36 Medici per far fronte alle necessità di organico per varie Aziende del Territorio. Il Bando richiede laura magistrale in Medicina con specializzazione in Medicina Interna, iscrizione all'Albo, esperienza, conoscenza delle dinamiche relative al Servizio Sanitario Nazionale, predisposizione al lavoro in equipe e alla flessibilità oraria. I Professionisti visiteranno i pazienti, all'occorrenza procederanno con la somministrazione di cure ed effettueranno esami specifici atti alla risoluzione ...

