Avvocato fa entrare hashish in carcere: arrestato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Avvocato fa entrare 400 grammi di hashish e un micro telefonino con sim e caricabatterie nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il 17 febbraio 2023 personale della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere ha eseguito una misura cautelare. Ad emettere il provvedimento Giuice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della locale procura. Destinatari della misura un Avvocato del Foro di Napoli e del proprio assistito, quest'ultimo detenuto per altri fatti nel penitenziario sammaritano. L'attività d'indagine è oridinata immediatamente dopo il colloquio tra l'Avvocato ed il detenuto.

