Avrà i tratti del campione il Samsung Galaxy S23 FE: SoC e prezzo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Samsung Galaxy S21 FE non è stato un successo rispetto al Galaxy S20 FE: potremmo incolpare il goffo lancio del dispositivo per le sue scarse prestazioni ed un prezzo più alto. Bene, questo potrebbe essere il motivo per cui il colosso di Seul non ha lanciato il Samsung Galaxy S22 FE. Tuttavia, c'è una voce interessante che circonda il Samsung Galaxy S23 FE. Stando a quanto riportato da 'SamMobile', il Samsung Galaxy S23 FE potrebbe essere dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1. Questo chipset è stato lanciato a maggio 2022 e offre prestazioni termiche ed una gestione della batteria molto migliori rispetto al problematico Snapdragon 8 Gen. 1 utilizzato nella serie Galaxy S22 in alcuni ...

