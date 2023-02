Avellino | gioca 5 euro e ne vince 500 mila euro al “Gratta e vinci”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo lata da record ad Atripalda, la dea bendata bacia. In serata presso la tabaccheria “Noviello” sono stati vinti 500con “” da 5“Doppia sfida”. La vendita è avvenuta nella serata. Lo scorso anno presso l’esercizio commerciale del capoluogo furono vinti 300. Superenalotto, centrato il “6” da record. Sei schedine del sistema vendute in Irpinia L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Avellino, gioca 5 euro e ne vince 500mila con un Gratta e Vinci #Avellino - CornerMessina : Il resoconto del 28º turno della Serie C/C: riparte il Catanzaro che col Monopoli finisce per straripare. Vince il… - sportli26181512 : Campane e campioni: la Final Four di Serie A è servita: Il Napoli capolista ribalta la Sandro Abate Avellino e ragg… -

Francavilla: fare lo sgambetto all'Sport [ 22/02/2023 ] Il Taranto prepara la sfida col ... Ceron non, causa infortunio al piede, dallo scorso 20 novembre. Intanto, per le ultime gare ...La scelta del bianco e nero, chesugli effetti della luce e sui forti contrasti rende più ... Filippo Cristallo è nato e vive addove ha avuto inizio la sua passione per la fotografia. ...

Avellino, gioca 5 euro e ne vince 500mila con un Gratta e Vinci Ottopagine

Marra: "Bisogna avere il sangue freddo per giocare ad Avellino" Tutto C

Giosa: "Avellino rinforzato dal mercato, può giocarsela ai playoff" Tutto C

Avellino-Crotone, conferenza stampa dell'allenatore Massimo Rastelli e del Direttore Sportivo Enzo De Vito AvellinoToday

Avellino da voltastomaco, passa anche la Viterbese. Rastelli offeso ... Orticalab

A carnevale ogni scherzo vale ma quello giocato dall'Avellino ai suoi tifosi, in quella che era stata presentata come la gara della svolta, è stato davvero di pessimo gusto. In ...L’IVPC Avellino sbanca il palaPiccolo di Caserta con una gara condotta ... della gara con un parziale di 2-9 messo a segno in poco più di un minuto di gioco, passando dal 5-3 per i locali al 7-12 per ...