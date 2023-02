“Avanti un altro!” prossimo alla chiusura? L’indizio spiazza, cosa è successo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Brutte notizie per i fan di Paolo Bonolis. Di recente, infatti, alcune dichiarazioni scottanti hanno gettato un velo di incertezza sul futuro di Avanti un altro!. Il game show di Canale 5, condotto dallo stesso Bonolis insieme a Luca Laurenti, potrebbe infatti chiudere presto i battenti, dopo diverse edizioni di gran successo, seguite da milioni … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Brutte notizie per i fan di Paolo Bonolis. Di recente, infatti, alcune dichiarazioni scottanti hanno gettato un velo di incertezza sul futuro diun. Il game show di Canale 5, condotto dallo stesso Bonolis insieme a Luca Laurenti, potrebbe infatti chiudere presto i battenti, dopo diverse edizioni di gran, seguite da milioni … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppedima23 : @vosos78 @GiorgiaMeloni No dai l'ha nominato, già che non ha detto '...e quell'altro che guidava' è da considerarsi… - KurisuM16140391 : @meryem72 Intendevo magari per il settore sotto al palco proprio (se c'è) oppure che mi ci piazzano un altro settore avanti venerdì - maxinedincecco : Ciao fandom che fate nell'attesa di vedere Casa Chi , Avanti un altro io sto così ?? #basciagoni - NegarinaCa : RT @HKhajehpour: Una donna vera, unica: benvenuta in Italia! Un altro passo avanti verso la vittoria. La rivoluzione gentile di @AlinejadMa… - DelGriso : RT @franzmakk: La realtà di un Paese che cerca un posto privilegiato fra i 'grandi', ma che risulta ancorato a fughe in avanti fantasiose,… -