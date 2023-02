Avanti un Altro chiude | l’annuncio inaspettato dell’autore dello show | «Il prossimo anno sarà l’ultimo» I motivi della decisione

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)uni battenti. La notizia arriva come una tegolata per i milioni di telespettatori. Quella del 2023-2024l’ultima edizione, dopo 13, del format condotto da Paolo Bonolis. A comunicare la news è stato Marco salvati autore. «Il, probabilmente». Ha esordito l’autore diuna Casa Pipol. «Per volontà del conduttore, ma anche perché raggiunta l’anzianità il programma ha fatto il suo percorso. Un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine». «unper sempre»:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessio31011990 : @mirkonicolino Avanti un altro dai…???? - ff0rt : Che poi se mi spingessero avanti e indietro mi verrebbe il mal di mare, altro che dormire. #neopapà - AcmBender : Se Leao avesse il tiro di quello, se Leao leggesse gli spazi come questo, se Leao avesse la testa di quell'altro e… - Silvano61597632 : RT @PioXdixit: 343. Quanti sono i comandamenti della legge di Dio? 1/2 - I comandamenti della legge di Dio sono dieci. Io sono il Signore… - Lsever13 : @Sarasunn_ A letto con Sara ha detto che Dany vorrebbe dormire con lei (altro passo avanti del Darling) e che l'inc… -

... se i russi conquistano territori in Ucraina poi non si fermano lì, vengono. Lei cosa prova ... L'giorno è uscita da scuola, era triste. Le ho chiesto perché e lei mi ha detto: "voglio ...... costringendo un centrale " Kim Min - jae " a venire a difendere inIn fase passiva, la ... in verità, è sembrata un po' adagiarsi nei primi minuti: piuttosto che forzare fin da subito un...

Avanti un Altro chiude, l'annuncio inaspettato dell'autore dello show: «Il prossimo anno sarà l'ultimo». I mot ilgazzettino.it

"Avanti un altro chiude": l'annuncio inaspettato e i motivi della decisione Today.it

Avanti un altro “chiuderà la prossima stagione”. L’annuncio dell’autore Marco Salvati Tvblog

Avanti un altro, Marco Salvati rivela: “La prossima edizione sarà l’ultima. Ciao Darwin Avremo anche il pubblico arcobaleno” SuperGuidaTV

Avanti un altro verso la chiusura definitiva: “Anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, chiude per sempre. Lo ha rivelato l'autore della trasmissione, Marco Salvati, a Casa Pipol. Il game… Leggi ...