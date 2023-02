Ava Max a Milano nel 2023 per l’unica data italiana: biglietti in prevendita (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La star statunitense Ava Max a Milano nel 2023 per l’unica data italiana del tour. L’annuncio arriva dalla stessa artista che nell’ultima ora ha pubblicato il calendario completo del ciclo di concerti che la porterà nel Belpaese in primavera. La cantautrice di Milwaukee sta portando sul palco il suo ultimo disco Diamonds & Dancefloors pubblicato nel gennaio 2023. Ava Max a Milano nel 2023 Ava Max sarà al Fabrique di Milano il 15 maggio 2023 per una tappa del tour europeo. L’artista dance pop tra le più importanti della scena internazionale partirà da Manchester e toccherà le città più importanti del Vecchio Continente fino a Zurigo, dove si esibirà prima della città meneghina, e concludere il 22 maggio a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La star statunitense Ava Max anelperdel tour. L’annuncio arriva dalla stessa artista che nell’ultima ora ha pubblicato il calendario completo del ciclo di concerti che la porterà nel Belpaese in primavera. La cantautrice di Milwaukee sta portando sul palco il suo ultimo disco Diamonds & Dancefloors pubblicato nel gennaio. Ava Max anelAva Max sarà al Fabrique diil 15 maggioper una tappa del tour europeo. L’artista dance pop tra le più importanti della scena internazionale partirà da Manchester e toccherà le città più importanti del Vecchio Continente fino a Zurigo, dove si esibirà prima della città meneghina, e concludere il 22 maggio a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rnbjunk : Tutti pronti a sculettare! #AvaMax arriva a #Milano al #Fabrique per un concerto il prossimo mese di Maggio!… - TicketOneIT : ?? @AvaMax arriva finalmente in Italia con un'unica imperdibile data! ? ?? 15 maggio 2023 | Milano, Fabrique ?? Bigl… - zahraxpoll : ooooo ava max ha messo una data in Italia proprio dopo il mio compleanno - H0TKNIIFE : 15 MAGGIO AVA MAX A MILANO - Sevenpress : ARRIVA IN ITALIA AVA MAX PER UN’UNICA IMPERDIBILE DATA IL 15 MAGGIO 2023 -