Autovelox: multa annullata su strada a doppia linea continua. Ecco perché, la sentenza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Cassazione accoglie il ricorso di un automobilista. Strade a scorrimento veloce: quali caratteristiche sono obbligatorie per la sanzione ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Cassazione accoglie il ricorso di un automobilista. Strade a scorrimento veloce: quali caratteristiche sono obbligatorie per la sanzione ...

