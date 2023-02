Autonomia differenziata, subito uno stop nell’iter: slitta la Conferenza unificata. Decaro (Anci): “Argomenti impattanti, serve tempo” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il confronto era previsto nel giro di tre settimane ma, al primo passo dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri, l’Autonomia differenziata è già in ritardo. È slittata la Conferenza unificata – alla quale partecipano Stato, Regioni e gli altri enti locali – perché i sindaci hanno chiesto “più tempo” per esprimersi su “Argomenti così impattanti per l’assetto istituzionale costitutivo della nostra Repubblica”. La motivazione è contenuta in una lettera inviata dal presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. La richiesta era chiara: far slittare la discussione prevista per oggi, 22 febbraio. E la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il confronto era previsto nel giro di tre settimane ma, al primo passo dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri, l’è già in ritardo. Èta la– alla quale partecipano Stato, Regioni e gli altri enti locali – perché i sindaci hanno chiesto “più” per esprimersi su “cosìper l’assetto istituzionale costitutivo della nostra Repubblica”. La motivazione è contenuta in una lettera inviata dal presidente dell’e sindaco di Bari, Antonio, al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. La richiesta era chiara: farre la discussione prevista per oggi, 22 febbraio. E la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcofurfaro : - Cancellazione fondo affitti - Abolizione RDC - Demolizione opzione donna - Aumento tetto al contante - Condoni -… - Gb13Giovanna : RT @MEDAMBIENTEITAL: Domani, 23 febbraio, ore 21 Parleremo di autonomia differenziata Ospiti: Alessandra Maiorino; Vittoria Baldino; Dan… - marco_furletti : RT @UILofficial: In questo paese c’è bisogno ridurre le disuguaglianze e la norma sull'autonomia differenziata non solo è incostituzionale,… - ScikingFS : @La_manina__ Il fascismo è nato nel solco dell'italianità, in sostanza oggi chi potrebbe ricostituire il fascismo è… - SassiLive : AUTONOMIA DIFFERENZIATA, TORTORELLI (UIL): “NON CI GIRIAMO INTORNO E PARLIAMO IL LINGUAGGIO VICINO ALLE PERSONE -