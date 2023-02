Autonomia differenziata, D’Aprile (Uil Scuola Rua): “La libertà di insegnamento è a rischio. Impariamo dal Trentino, qui firmerebbero per tornare sotto lo Stato” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “L’Autonomia differenziata non è il progetto che vogliamo per il Paese, non può esserlo in nessun modo per il sistema nazionale di istruzione. È un disegno storico che assoggetterebbe la Scuola al governo regionale di turno. Non è a rischio solo la libertà di insegnamento, ma anche l’unità nazionale di cui lo Stato, invece, deve essere garante”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “L’non è il progetto che vogliamo per il Paese, non può esserlo in nessun modo per il sistema nazionale di istruzione. È un disegno storico che assoggetterebbe laal governo regionale di turno. Non è asolo ladi, ma anche l’unità nazionale di cui lo, invece, deve essere garante”. L'articolo .

