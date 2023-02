Autonomia: Bonaccini, 'quella di Calderoli spacca l'Italia' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Questo governo doveva dare uno scalpo alla Lega prima delle regionali" e "hanno fatto un blitz in Cdm. Ci chiamino e discutiamo" ma "l'Autonomia di Calderoli spacca l'Italia". Così Stefano Bonaccini a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Questo governo doveva dare uno scalpo alla Lega prima delle regionali" e "hanno fatto un blitz in Cdm. Ci chiamino e discutiamo" ma "l'dil'". Così Stefanoa Porta a Porta.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RasoiodiRoccam : @chiccotesta Cosa è che non commenti? Che gli scansafatiche sono per la Schlein? Che quelli che subiranno la autono… - FabrizioDiBona : @Misurelli77 Sono d'accordo, il #PD è alla frutta e Bonaccini con la sua autonomia differenziata finirà per dargli… - CarmineDiNardo3 : @sbonaccini @paola_demicheli Il Pd continuera' ad essere sconfitto con uno come lei che e' stato sempre a favore de… - giemme2 : @sbonaccini Io voterei Bonaccini nonostante la palese espressione di autonomia , sovranità del circolo - MaccaBank : @MarioScelzo1 @pdnetwork L'inversione a U di #Bonaccini al progetto dell'autonomia differenziata ha dell'incredibil… -