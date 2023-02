Automotive I O | Bridging Minds | il mondo della mobilità a raccolta

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) È il più importante evento virtuale, di respiro europeo, mai realizzato: parla Marco Marlia, ceo Co-founder di MotorK che ha nesso in piedi l'appuntamento da 5000 partecipanti e quasi 100 talk di speaker, provenienti da undici Paesi in otto lingue. Appuntamento dal 20 al 23...

C'è sempre un motore nei grandi eventi. Il centro di energia che dà vita a tutto. E per la prima edizione di "I/O:Minds" (il più importante evento virtuale, di respiro europeo) questo motore è Marco Marlia , ceo Co - founder di MotorK che ha nesso in piedi un evento kolossal, ...C'è sempre un motore nei grandi eventi. Il centro di energia che dà vita a tutto. E per la prima edizione di "I/O:Minds" (il più importante evento virtuale, di respiro europeo) questo motore è Marco Marlia , ceo Co - founder di MotorK che ha nesso in piedi un evento kolossal, ...

E' il più importante evento virtuale, di respiro europeo, mai realizzato: parla Marco Marlia, ceo Co-founder di MotorK che ha nesso in piedi ...