Autocrazia demente | ma cresce il consenso | Putin | Tremonti picchia durissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Allo stato attuale preoccupa solo unnteper Vladimir, che però non c'è”. Così Giulio, presidente della Commissione Esteri di Montecitorio, nel corso di una conferenza stampa convocata da Fratelli d'Italia per ribadire il sostegno all'Ucraina. “Il passaggio fondamentale - ha sottolineato l'ex ministro - è quello di Meloni a Varsavia sul confine ideale dell'Occidente. C'è un confronto tra democrazie e una, come quella di”. Impossibile non parlare di Silvio Berlusconi, che ha avuto un botta e risposta a distanza con Volodymyr Zelensky: “La posizione del Cav? Rispetto alla cifra degli eventi è una domanda marginale o minimalista. Solo una cosa potrebbe invertire le sorti: unnte ...