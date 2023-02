Auto: stop cambio manuale, arriva ennesimo divieto | Cosa succede e perché molti si indignano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sto definitivo per il cambio manuale delle Auto? Ecco che arriva l’ennesimo divieto e che Cosa succederà a breve Negli anni, il dibattito tra i sostenitori del cambio Automatico e gli affezionati al cambio manuale non si è mai placato del tutto e continua ancora oggi. arriva lo stop al cambio manuale per le Auto: ecco perché – IlovetradingNonostante le argomentazioni di entrambi i fronti, tuttavia, sembra che la tecnologia stia facendo pendere l’ago della bilancia sempre di più dalla parte del cambio Automatico. Infatti, nel resto dell’articolo ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sto definitivo per ildelle? Ecco chel’e cherà a breve Negli anni, il dibattito tra i sostenitori delmatico e gli affezionati alnon si è mai placato del tutto e continua ancora oggi.loalper le: ecco– IlovetradingNonostante le argomentazioni di entrambi i fronti, tuttavia, sembra che la tecnologia stia facendo pendere l’ago della bilancia sempre di più dalla parte delmatico. Infatti, nel resto dell’articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : E anche oggi nella votazione in parlamento europeo sulla FOLLIA dello stop alle auto non elettriche gli italiani so… - marattin : Sullo stop alle auto a benzina e diesel il governo italiano nelle sedi decisionali vere (che non sono il Parlamento… - SusannaCeccardi : Chi fa il benzinaio ha presente che Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva hanno votato in Europa lo… - PaoloBozzacchi : RT @thewatcherpost: ?? Questa mattina a #LargoChigi abbiamo parlato dello stop alla produzione delle #auto a #benzina o #diesel dal 2035 ins… - gian__brambilla : (2/4) Perderemo 70mila posti di lavoro in Italia? Non esattamente. E sono le stesse case automobilistiche a dire ch… -