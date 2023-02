Auto sbanda e finisce nella scarpata, conducente salvato dai Vigili Del Fuoco (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMontemarano (AV) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, nella tarda serata di ieri 21 febbraio è intervenuta nel comune di Montemarano, sulla SP 220 al Km. 2,400 al bivio con la strada Ofantina, per un incidente stradale stradale che ha visto coinvolta una sola Autovettura la quale sbandava e finiva fuori strada in una scarpata alta una decina di metri, ribaltandosi. Il trentenne alla guida originario di Montella è rimasto incastrato nell’abitacolo, e dopo essere stato estratto veniva affidato ai sanitari del 118 interventi, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMontemarano (AV) – La squadra deideldel distaccamento di Montella,tarda serata di ieri 21 febbraio è intervenuta nel comune di Montemarano, sulla SP 220 al Km. 2,400 al bivio con la strada Ofantina, per un incidente stradale stradale che ha visto coinvolta una solavettura la qualeva e finiva fuori strada in unaalta una decina di metri, ribaltandosi. Il trentenne alla guida originario di Montella è rimasto incastrato nell’abitacolo, e dopo essere stato estratto veniva affidato ai sanitari del 118 interventi, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Abano. Sbanda al volante, l'auto si capovolge: conducente rimane incastrato nell'abitacolo - Gazzettino : Abano. Sbanda al volante, l'auto si capovolge: conducente rimane incastrato nell'abitacolo - Giorno_Lodi : Codogno, ventenne sbanda in auto e finisce contro un muro: illeso - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Campodarsego. Sbanda con l'auto e abbatte colonnina del gas: due ore di lavoro per tamponare la perdita - Gazzettino : Campodarsego. Sbanda con l'auto e abbatte colonnina del gas: due ore di lavoro per tamponare la perdita -