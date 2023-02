Attanasio, Meloni “Sostegno delle istituzioni per conoscere la verità” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono trascorsi due anni dall’attentato nel quale hanno perso la vita l’ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio, il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e l’autista del Programma Alimentare Mondiale Mustapha Milambo. Ricordare Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci non è solo un dovere istituzionale, ma un atto di giustizia e di amore. Verso le loro famiglie e i loro cari, che più di qualunque altro piangono la loro scomparsa e che possono contare sul Sostegno delle istituzioni per conoscere la verità su quei tragici fatti. Verso la nostra Nazione, che con orgoglio può rendere omaggio al sacrificio di due servitori dello Stato rimasti uccisi nel compimento dei propri doveri. Verso le future generazioni, perchè ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono trascorsi due anni dall’attentato nel quale hanno perso la vita l’ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca, il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e l’autista del Programma Alimentare Mondiale Mustapha Milambo. Ricordare Lucae Vittorio Iacovacci non è solo un dovere istituzionale, ma un atto di giustizia e di amore. Verso le loro famiglie e i loro cari, che più di qualunque altro piangono la loro scomparsa e che possono contare sulperlasu quei tragici fatti. Verso la nostra Nazione, che con orgoglio può rendere omaggio al sacrificio di due servitori dello Stato rimasti uccisi nel compimento dei propri doveri. Verso le future generazioni, perchè ...

