Attanasio | il 1° marzo udienza conclusiva a Kinshasa

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) IL CAIRO – E’ fissata per mercoledì prossimo, 1°, l’del processo in corso aper l’uccisione dell’ambasciatore Luca, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo. Lo segnalano fonti informate dalla capitale della Repubblica democratica del Congo nel secondo anniversario della morte del diplomatico italiano. Fra una settimana sono attese le richieste dell’accusa e le arringhe di parte civile e difesa, viene precisato, ricordando che la data era stata fissata alla precedente, svoltasi il 15 febbraio. Come noto, da ottobre sono alla sbarra davanti a un tribunale militare sei congolesi (il “capobanda” è latitante) accusati per l’agguato in cui fu ucciso. Le accuse a loro carico sono, a ...

E' fissata per mercoledì prossimo, primo, l'udienza conclusiva del processo in corso a Kinshasa per l'uccisione dell'ambasciatore Luca, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo. Lo segnalano ...... gli scontri coinvolgono in particolare il Movimento 23(M23), gruppo ribelle filo - ruandese ... progetto promosso dalla Fondazione Mama Sofia - fondata dallo stessoinsieme alla moglie ...

