Attanasio | Farnesina lancia bando borse di studio con Fondazione Mama Sofia

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - A due anni dalla tragica uccisione dell'Ambasciatore Luca Attanasio, che ha perso la vita in un agguato nella Repubblica Democratica del Congo, insieme al Carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustapha Milambo, il Segretario Generale della Farnesina, Ettore Francesco Sequi, ha partecipato oggi all'evento di lancio del bando per le borse di studio "Luca Attanasio" promosso dalla Fondazione Mama Sofia, insieme ai rappresentanti delle Amministrazioni interessate: Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito e a Gianluigi Consoli, Direttore Generale dell'Internazionalizzazione e della Comunicazione del Ministero ...

