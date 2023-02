Attacco informatico contro siti italiani rivendicato da hacker filorussi. “Ritorsione per visita di Meloni a Kiev”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un nuovoè in corso da questa mattina a danno di diversitra cui portali istituzionali e governativi, portali di banche e di altre imprese. Tra icolpiti anche quelli di Tim, di banca Bper e dei carabinieri. La polizia postale sta supportando tutti gli enti coinvolti per la mitigazione e il ripristino dei servizi. Si tratta di unDdos, ovvero una condizione in cui un server viene sommerso da un’anomala quantità di richieste di accesso che ne causano il collasso. L’è statodal collettivofilorusso NoName. L’azione, scrivono, è una risposta alladella presidente del Consiglio Giorgiae al suo ...