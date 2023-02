Attacco hacker filorusso all'Italia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Italia sotto Attacco hacker dalle prime ore del mattino da parte di un gruppo già noto nel mondo del cyber crimine: NoName057. Un gruppo di chiara e nota matrice russa che ha tra l'altro rivendicato le sue azioni di oggi contro «L'Italia russofoba». Ad essere colpiti dall'Attacco sono stati diversi siti istituzionali, banche e persino il sito dell'Arma dei Carabinieri. La Polizia Postale sta intervenendo da ore per respingere l'Attacco. Leggi su panorama (Di mercoledì 22 febbraio 2023)sottodalle prime ore del mattino da parte di un gruppo già noto nel mondo del cyber crimine: NoName057. Un gruppo di chiara e nota matrice russa che ha tra l'altro rivendicato le sue azioni di oggi contro «L'russofoba». Ad essere colpiti dall'sono stati diversi siti istituzionali, banche e persino il sito dell'Arma dei Carabinieri. La Polizia Postale sta intervenendo da ore per respingere l'

