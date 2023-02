Attacco hacker contro l’Italia il giorno dopo la visita di Meloni in Ucraina

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Italia di nuovo sotto: un gruppo di pirati informatici russi ha rivendicato una massiccia aggressione il 22 febbraio. Sei attacchi, ad altrettanti siti di istituzioni e aziende italiane, quelli che si sono verificati. Il gruppo, denominato NoName 057(16), ha detto di aver cominciato l’offensiva come reazione alladel 21 febbraio di Giorgiain. I siti attaccati sarebbero quello dei Carabinieri, del ministero degli Esteri e della Difesa. Ma anche quelli di società come la banca Bper e la società utility A2a.filorussi hanno attaccato siti istituzionali e aziendali italiani. Foto Twitter @Libero official, la rivendicazione Effettivamente i siti istituzionali che glihanno colpito hanno avuto a ...