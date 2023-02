Attacco hacker a Italia | colpiti siti ministeri | imprese e banche

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – A quanto si apprende, è in corso da questa mattina una diversini tra cuidel governo e istituzionali,die di alcune. Si tratta di unDdos sferrato da un collettivo filorusso. La polizia postale sta supportando tutti gli enti coinvolti per la mitigazione e il ripristino dei servizi. Tra iquelli di alcuni, della Tim, di banca Bper e dei carabinieri. L'articolo proviene daSera.

