ATS di Bergamo | Concorso per 1 Medico del Lavoro

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Agenzia di Tutela della Salute diha Bandito un Pubblicoper l’assunzione, a tempo indeterminato, di 1 Dirigente, in disciplina di Medicina dele Sicurezza degli ambienti di. In Lombardia si cerca un Professionista della Medicina delper sopperire alla carenza di organico. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale in medicina, iscrizione all’Albo, esperienza nella mansione, conoscenza delle normative inerenti al settore, capacità comunicative e organizzative, professionalità e predisposizione alflessibile. Il Candidato si accerterà che gli ambienti disiano conformi a ciò che richiede la Legge, per garantire ai dipendenti un ambiente salubre e sicuro, effettuare dei ...