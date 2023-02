ATP Marsiglia 2023, Sinner conosce il suo percorso: Fils subito, Wawrinka agli eventuali quarti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Terzo giorno del torneo ATP di Montpellier che chiude i battenti. Cinque le partite giocate quest’oggi, di cui due che riguardano in prima persona Jannik Sinner, seconda testa di serie del tabellone. Sarà Arthur Fils a tenere a battesimo l’azzurro sul cemento francese, riproponendo così la semifinale di Montpellier. Il giovane transalpino ha avuto la meglio sul russo Roman Safiullin, dando un’altra dimostrazione del suo grande talento su questa superficie. In giornata la sfida tra Mikael Ymer e Radu Albot aveva chiuso il primo turno, con la vittoria da parte del giovane svedese. Tornando a Sinner, il ragazzo di Sesto Pusteria avrebbe di fronte una vecchia conoscenza anche negli eventuali quarti di finale, cioè Stan Wawrinka. Lo svizzero ha avuto la meglio in una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Terzo giorno del torneo ATP di Montpellier che chiude i battenti. Cinque le partite giocate quest’oggi, di cui due che riguardano in prima persona Jannik, seconda testa di serie del tabellone. Sarà Arthura tenere a battesimo l’azzurro sul cemento francese, riproponendo così la semifinale di Montpellier. Il giovane transalpino ha avuto la meglio sul russo Roman Safiullin, dando un’altra dimostrazione del suo grande talento su questa superficie. In giornata la sfida tra Mikael Ymer e Radu Albot aveva chiuso il primo turno, con la vittoria da parte del giovane svedese. Tornando a, il ragazzo di Sesto Pusteria avrebbe di fronte una vecchianza anche neglidi finale, cioè Stan. Lo svizzero ha avuto la meglio in una ...

