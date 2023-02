ATP Marsiglia 2023, Richard Gasquet, David Goffin e Maxime Cressy approdano agli ottavi di finale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Calato il sipario su questa giornata di primo turno nell’ATP250 di Marsiglia, in Francia. In attesa di vedere in campo giovedì Jannik Sinner, vi parliamo di quanto accaduto quest’oggi. Fari puntati su Richard Gasquet, David Goffin e Maxime Cressy. L’esperto transalpino, attuale n.43 del mondo, si è imposto nel derby francese contro Laurent Lokoli (n.173 ATP), proveniente dalle qualificazioni. Ha faticato non poco Gasquet per avere la meglio del connazionale, ma alla fine il 7-6 (5) 2-6 7-6 (5) gli ha sorriso. Ci sarà quindi la rivincita, dopo quanto accaduto a Rotterdam, con lo svizzero Stan Wawrinka negli ottavi di finale. Missione compiuta anche per Goffin. L’ex top-10, attualmente n.41 del ranking, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Calato il sipario su questa giornata di primo turno nell’ATP250 di, in Francia. In attesa di vedere in campo giovedì Jannik Sinner, vi parliamo di quanto accaduto quest’oggi. Fari puntati su. L’esperto transalpino, attuale n.43 del mondo, si è imposto nel derby francese contro Laurent Lokoli (n.173 ATP), proveniente dalle qualificazioni. Ha faticato non pocoper avere la meglio del connazionale, ma alla fine il 7-6 (5) 2-6 7-6 (5) gli ha sorriso. Ci sarà quindi la rivincita, dopo quanto accaduto a Rotterdam, con lo svizzero Stan Wawrinka neglidi. Missione compiuta anche per. L’ex top-10, attualmente n.41 del ranking, ...

