ATP Marsiglia 2023: definito l’avversario di Jannik Sinner agli ottavi. C’è un precedente freschissimo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Domani, giovedì 24 febbraio, Jannik Sinner ed il transalpino Arthur Fils si sfideranno negli ottavi di finale del tabellone principale del torneo Open 13 Provence 2023 di tennis, di categoria ATP 250 che si disputa a Marsiglia, in Francia. Tra i due c’è un precedente. Sabato 11 febbraio, nelle semifinali del torneo Open Sud de France di Montpellier, Jannik Sinner si impose su Arthur Fils per 7-5 6-2. A Marsiglia Sinner è il numero 2 del seeding, mentre Fils ha ricevuto una wild card per prendere parte al tabellone principale. L’azzurro classe 2001 è numero 12 del ranking ATP, mentre il transalpino classe 2004 si attesta alla posizione numero 118 della classifica mondiale. Tennis, Novak Djokovic: “Ho fatto richiesta di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Domani, giovedì 24 febbraio,ed il transalpino Arthur Fils si sfideranno neglidi finale del tabellone principale del torneo Open 13 Provencedi tennis, di categoria ATP 250 che si disputa a, in Francia. Tra i due c’è un. Sabato 11 febbraio, nelle semifinali del torneo Open Sud de France di Montpellier,si impose su Arthur Fils per 7-5 6-2. Aè il numero 2 del seeding, mentre Fils ha ricevuto una wild card per prendere parte al tabellone principale. L’azzurro classe 2001 è numero 12 del ranking ATP, mentre il transalpino classe 2004 si attesta alla posizione numero 118 della classifica mondiale. Tennis, Novak Djokovic: “Ho fatto richiesta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SavoldiAngelo : RT @lorenzofares: Montpellier ?? Marsiglia 12 giorni dopo, sarà ancora Jannik #Sinner ???? vs Arthur Fils ????, e ancora in Francia Il franc… - FillerNero : RT @lorenzofares: Montpellier ?? Marsiglia 12 giorni dopo, sarà ancora Jannik #Sinner ???? vs Arthur Fils ????, e ancora in Francia Il franc… - lorenzofares : Montpellier ?? Marsiglia 12 giorni dopo, sarà ancora Jannik #Sinner ???? vs Arthur Fils ????, e ancora in Francia Il… - News24Tennis : Quasi chiuso il programma dei sedicesimi di finale dell'Atp Marsiglia 250, out tra le teste di serie il solo Marc-A… - zizionice : RT @OA_Sport: ATP Marsiglia 2023, Jannik Sinner già in campo ad allenarsi con Hubert Hurkacz! - -