ATP Dubai su SuperTennis: ci sarà anche Novak Djokovic (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Novak Djokovic sarà al via dell'ATP 500 di Dubai, in programma la prossima settimana, che sarà trasmesso su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023)al via dell'ATP 500 di, in programma la prossima settimana, chetrasmesso sue SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theshieldofspo1 : Djokovic annuncia che giocherà a Dubai. Ancora in dubbio la sua presenza in USA! #TSOS // #Djokovic // #ATP //… - britwatchsports : ?? Latest PDF Schedules and Draws ?? WTA Dubai ?? ATP Rio ?? WTA Merida ?? ATP Rio ?? ATP Marseille (?? Getty) ??… - Sir_biNaNo : @TennisPodcast ATP 500: Dubai (the prestige & trophy) WTA 500: Ostrava!!! (the court) ATP 250: Seoul (the crowds) W… - tvdellosport : Andy Murray, dopo le ottime prestazioni all'Australian Open, è pronto a tornare in campo la prossima settimana nel… - sportface2016 : #ATPDubai 2023, #Murray: “Ho fatto un’ottima preparazione” -