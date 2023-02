ATP Doha 2023, vittorie di Medvedev, Rublev e di Auger-Aliassime. Murray elimina Zverev (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Calato il sipario su un’interessante giornata di incontri nell’ATP di Doha. Sul cemento del Qatar tanti interpreti di spicco hanno giocato e le emozioni non sono mancate. Pronostici rispetti nel caso di Daniil Medvedev, Andrey Rublev e di Felix Auger-Aliassime. Medvedev, vincitore del torneo di Rotterdam nella Finale contro Jannik Sinner, ha battuto il britannico Liam Broady (n.147 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-3. La solita prestazione di grande solidità del russo (n.8 ATP), capace di ribaltare praticamente sempre l’inerzia dello scambio. Il nativo di Mosca se la vedrà nei quarti di finale contro una delle sorprese di quest’oggi, ovvero l’australiano Christopher O’Connell (n.94 ATP), a segno contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.28 del ranking) con il punteggio di 3-6 7-6 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Calato il sipario su un’interessante giornata di incontri nell’ATP di. Sul cemento del Qatar tanti interpreti di spicco hanno giocato e le emozioni non sono mancate. Pronostici rispetti nel caso di Daniil, Andreye di Felix, vincitore del torneo di Rotterdam nella Finale contro Jannik Sinner, ha battuto il britannico Liam Broady (n.147 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-3. La solita prestazione di grande solidità del russo (n.8 ATP), capace di ribaltare praticamente sempre l’inerzia dello scambio. Il nativo di Mosca se la vedrà nei quarti di finale contro una delle sorprese di quest’oggi, ovvero l’australiano Christopher O’Connell (n.94 ATP), a segno contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.28 del ranking) con il punteggio di 3-6 7-6 ...

