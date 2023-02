Atp Doha 2023: Murray batte Zverev dopo tre ore di battaglia, ok Rublev e Aliassime (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella giornata di oggi si sono giocati i match validi per gli ottavi di finale dell’Atp 250 di Doha. L’immortale Andy Murray batte dopo una battaglia di tre ore il numero 4 del seeding Zverev in un match combattutissimo. 7-6 2-6 7-5 il punteggio a favore dello scozzese che avanza ai quarti di finale dove incontrerà la sorpresa Muller, numero 170 del mondo, che ha battuto in due set, 6-2 6-4, la testa di serie numero 8 Van De Zandschulp. Avanzano al turno successivo anche Auger Aliassime e Rublev, Il tennista canadese ha battuto in rimonta l’australiano Kubler, 4-6 6-1 6-4, e troverà ai quarti di finale Davidovich Fokina che si è sbarazzato di Kwon in due set, 6-3 6-2 il punteggio. Vittoria in rimonta anche per Rublev, numero 1 del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella giornata di oggi si sono giocati i match validi per gli ottavi di finale dell’Atp 250 di. L’immortale Andyunadi tre ore il numero 4 del seedingin un match combattutissimo. 7-6 2-6 7-5 il punteggio a favore dello scozzese che avanza ai quarti di finale dove incontrerà la sorpresa Muller, numero 170 del mondo, che ha battuto in due set, 6-2 6-4, la testa di serie numero 8 Van De Zandschulp. Avanzano al turno successivo anche Auger, Il tennista canadese ha battuto in rimonta l’australiano Kubler, 4-6 6-1 6-4, e troverà ai quarti di finale Davidovich Fokina che si è sbarazzato di Kwon in due set, 6-3 6-2 il punteggio. Vittoria in rimonta anche per, numero 1 del ...

