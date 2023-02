Atp 500 Rio de Janeiro 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 22 febbraio con Fognini (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il programma, con gli orari e l’ordine di gioco, del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro 2023 per quanto riguarda la giornata di mercoledì 22 febbraio. Giornata piena nella città brasiliana, con la pioggia che ha costretto gli organizzatori a posticipare molti incontri. Quest’oggi si dovrà infatti concludere il primo turno, con ben sei incontri ancora da iniziare o portare al termine dopo le interruzioni. Se tutto dovesse filare per il verso giusto sotto il punto di vista metereologico, allora potranno iniziare anche le sfide di ottavi di finale, con in programma Molcan-Dellien e Norrie-Monteiro. Di seguito il programma completo. QUADRA GUGA KUERTEN Ore 20:30 – Lajovic vs (5) Schwartzman a seguire – (1) Alcaraz vs (WC) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il, con glie l’di, del torneo Atp 500 di Rio deper quanto riguarda la giornata di22. Giornata piena nella città brasiliana, con la pioggia che ha costretto gli organizzatori a posticipare molti incontri. Quest’oggi si dovrà infatti concludere il primo turno, con ben sei incontri ancora da iniziare o portare al termine dopo le interruzioni. Se tutto dovesse filare per il verso giusto sotto il punto di vista metereologico, allora potranno iniziare anche le sfide di ottavi di finale, con inMolcan-Dellien e Norrie-Monteiro. Di seguito ilcompleto. QUADRA GUGA KUERTEN Ore 20:30 – Lajovic vs (5) Schwartzman a seguire – (1) Alcaraz vs (WC) ...

