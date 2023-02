Atletico Madrid e Leicester su Bremer: la posizione della Juve (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Atletico Madrid e il Leicester vorrebbero acquistare Bremer dalla Juventus nella prossima sessione di calciomercato Secondo quanto riportato da diverse fonti inglesi, il Leicester e l’Atletico Madrid sarebbero sulle tracce di Gleison Bremer in vista del calciomercato estivo. Il club inglese metterebbe sul piatto ben 50 milioni di euro, mentre i colchoneros sarebbero più cauti. Il difensore brasiliano è però considerato incedibile dalla Juventus che, dopo l’investimento della scorsa estate, non vuole privarsi del calciatore dopo appena un anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’e ilvorrebbero acquistaredallantus nella prossima sessione di calciomercato Secondo quanto riportato da diverse fonti inglesi, ile l’sarebbero sulle tracce di Gleisonin vista del calciomercato estivo. Il club inglese metterebbe sul piatto ben 50 milioni di euro, mentre i colchoneros sarebbero più cauti. Il difensore brasiliano è però considerato incedibile dallantus che, dopo l’investimentoscorsa estate, non vuole privarsi del calciatore dopo appena un anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

