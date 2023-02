Atletica, World Indoor Tour: stagionale di Arese, Molinarolo terza, Dal Molin fatica. Squilli di Hurske e Seyni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Madrid (Spagna) è andata in scena la sesta e penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. Ben cinque italiani impegnati nella capitale iberica, dove abbiamo assistito ad alcune prestazioni interessanti quando manca soltanto una settimana agli Europei Indoor (2-5 marzo a Istanbul). RISULTATI World Indoor Tour Atletica A MADRID 60 OSTACOLI (MASCHILE) – Paolo Dal Molin si esprime in un alto 7.70 dopo il 7.62 della batteria e chiude al sesto posto nella gara vinta dallo statunitense Daniel Roberts (7.39, a un solo centesimo dal primato mondiale stagionale di Gran Holloway). Sul podio anche il cubano Roger Iribarne (7.48) e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Madrid (Spagna) è andata in scena la sesta e penultima tappa del(livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Ben cinque italiani impegnati nella capitale iberica, dove abbiamo assistito ad alcune prestazioni interessanti quando manca soltanto una settimana agli Europei(2-5 marzo a Istanbul). RISULTATIA MADRID 60 OSTACOLI (MASCHILE) – Paolo Dalsi esprime in un alto 7.70 dopo il 7.62 della batteria e chiude al sesto posto nella gara vinta dallo statunitense Daniel Roberts (7.39, a un solo centesimo dal primato mondialedi Gran Holloway). Sul podio anche il cubano Roger Iribarne (7.48) e ...

