Atletica Leggera | gli Azzurri per gli Europei Indoor in Turchia

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma – Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha ufficializzato i convocati per glidia Istanbul in programma da giovedì 2 a domenica 5 marzo. Sono 50 gliselezionati per la rassegna continentale al coperto in: 26 gli uomini, 24 le donne, per la maggiore spedizione italiana di sempre agli Euro(glierano stati 49 a Genova nel 1992). Nel team spicca la presenza del campione olimpico dei 100 e della 4×100 ai Giochi di Tokyo Marcell Jacobs, oro mondiale ed europeoin carica nei 60 metri di cui è anche primatista europeo con il 6.41 dello scorso anno a Belgrado. Prima convocazione in Nazionale assoluta per il campione italiano dei 60 Samuele ...