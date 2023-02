Atletica | Europei Indoor | i convocati dell’Italia Marcell Jacobs guida 50 azzurri | spiccano Stecchi | Furlani e Vallortigara

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per gli, che andranno in scena a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. Sarà la spediziona azzurra più numerosa di sempre per una rassegna continentale al coperto, con ben 50 portacolori (26 uomini, 24 donne) che cercheranno di mettersi in luce nella metropoli anatolica. L’evento è stato confermato dopo i dubbi delle ultime settimane dovuti al forte terremoto al confine con la Siria. A spiccare maggiormente è. Il Campione Olimpico dei 100 metri cercherà di difendere il titolo conquistato due anni fa sui 60 metri, distanza di cui è Campione del Mondo e primatista europeo. Il velocista lombardo, reduce dalla doppia sconfitta tra Lievin e Ancona, inseguirà il grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Atletica, Europei Indoor: i convocati dell’Italia. Marcell Jacobs guida 50 azzurri: spiccano Stecchi, Furlani e Val… - ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: Cinquanta atleti, 26 uomini e 24 donne, sono stati convocati dal direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio La To… - Agenzia_Ansa : Cinquanta atleti, 26 uomini e 24 donne, sono stati convocati dal direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio… - sportface2016 : #Atletica, 50 azzurri convocati per gli Europei Indoor di Istanbul: spedizione da record - Queenatletica : ???? I 50 CONVOCATI DELLA NAZIONALE ITALIANA ???? Ecco i 50 convocati della nazionale italiana di atletica che parteci… -

... il lanciatore Leonardo Fabbri (lancio del peso), la campionessa europea U23 del cross Nadia Battocletti (3000), i campionidella staffetta del cross Pietro Arese (1500) e Federica Del Buono (...Una settimana appena e dal 2 marzo l'Italia dell'sarà di nuovo in scena, stavolta a Istanbul, per gliindoor. Scongiurato il rischio che la manifestazione potesse saltare a causa del terribile terremoto che al momento in Turchia e ...

Atletica, Europei Indoor: i convocati dell'Italia. Marcell Jacobs guida 50 azzurri: spiccano Stecchi, Furlani e Vallortigara OA Sport

Europei, i quattro che fanno sognare l'atletica azzurra La Gazzetta dello Sport

Atletica, Campionati Europei Indoor: la EA conferma Istanbul Footballnews24.it

Europei Atletica Indoor 2023 | Marcell Jacobs guida la squadra ... Olympics

Europei Indoor Atletica Istanbul: calendario e programma orario MarathonWorld.

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per gli Europei Indoor, che andranno in scena a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. Sarà ...Ufficiali i convocati per gli Europei indoor di Istanbul: sono 50 gli azzurri selezionati per la rassegna continentale, c'è Marcell Jacobs ...