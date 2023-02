Athlon - La scelta dell' auto è online anche in Italia

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Operativa già in altri Paesi, è disponibilesul sitoper l'la pagina dedicata alla definizione di preventivi personalizzati per il noleggio a lungo termine. La showroom virtuale di vetture pronte permette a partite Iva e piccole e medie aziende di selezionare il moo, per poi procedere con una serie di filtri relativi alla spesa mensile stanziata, al tipo di alimentazione (termica, ibrida o elettrica), per poi passare al chilometraggio annuo stimato e definire di quali servizi intendono avvalersi. Servizi base e a richiesta. Il pacchetto base previsto dall'azienda di noleggio del gruppo Mercedes-Benz contiene i servizi essenziali del noleggio a lungo termine, come assicurazione RC, copertura Incendio, furto e danni, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi di ...