Atalanta, riecco Scalvini e De Roon dopo la squalifica. Importanti in vista del Milan (Di mercoledì 22 febbraio 2023) In vista della sfida contro il Milan l’Atalanta recupera De Roon a centrocampo e soprattutto Giorgio Scalvini in difesa Contro il Lecce la loro mancanza si è fatta sentire in termini di cattiveria e costruzione di gioco, ma per lo scontro diretto con il Milan l’Atalanta li ritroverà pienamente a disposizione: ovviamente si sta parlando del duo Scalvini-De Roon, assenti per squalifica dopo i gialli incassati con la Lazio. Parlando di probabili formazioni, il numero 15 nerazzurro ritornerà ad affiancare Koopmeiners che ha subito insieme a Ederson la poca solidità a centrocampo domenica scorsa (dove si sono persi un sacco di duelli individuali), ma il salto di qualità arriva col recupero del numero ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Indella sfida contro ill’recupera Dea centrocampo e soprattutto Giorgioin difesa Contro il Lecce la loro mancanza si è fatta sentire in termini di cattiveria e costruzione di gioco, ma per lo scontro diretto con ill’li ritroverà pienamente a disposizione: ovviamente si sta parlando del duo-De, assenti peri gialli incassati con la Lazio. Parlando di probabili formazioni, il numero 15 nerazzurro ritornerà ad affiancare Koopmeiners che ha subito insieme a Ederson la poca solidità a centrocampo domenica scorsa (dove si sono persi un sacco di duelli individuali), ma il salto di qualità arriva col recupero del numero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Milan, riecco Maignan: potrebbe già esserci per l’Atalanta - CalcioPillole : #Milan, riecco #Maignan: potrebbe già esserci per l'#Atalanta #SerieA #news #CIP - calciomercatoit : ?? - OdeonZ__ : All'improvviso, riecco Ceesay: dopo 4 mesi segna da 32 metri - MaStep92__ : RT @milanismoit: ?? RIECCO MAGIC MIKE ?? Mike #Maignan è finalmente vicino al ritorno in campo dopo i guai al polpaccio. Il francese - si le… -