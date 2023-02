Assegno unico, penalizzato chi ha già presentato l'Isee? A febbraio più basso con indicatore 2023 aumentato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Assegno unico, penalizzato chi ha già presentato l'Isee? Il contributo in erogazione a febbraio dovrebbe essere calcolato sulla base di quello del 2022, come prevederebbe la... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 22 febbraio 2023)chi ha giàl'? Il contributo in erogazione adovrebbe essere calcolato sulla base di quello del 2022, come prevederebbe la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Assegno unico e universale, la Commissione europea avvia una procedura d'infrazione contro l'Italia per discriminaz… - LavoroFisco : Assegno unico più ricco con ISEE entro il 28 febbraio - firstcislcrpr : ASSEGNO UNICO 2023, verifica se devi aggiornare la domanda o se puoi presentarla. - DomaniGiornale : Gli sconti di imposta a chi affitta casa e la flat tax costano allo stato come l’assegno unico per i figli ??… - wam_the : Assegno Unico febbraio, se non vedo le date arriva a marzo? -