Assegno unico, maggiorazione c.d. bonus per i figli, ecco a chi spettano più soldi: istruzioni INPS (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Assegno unico arriva agganciato a un maxi bonus per una categoria di genitori. La maggiorazione del contributo economico sarà riconosciuta solo ed esclusivamente in presenza del carattere genitoriale di vedovi, ovvero in caso di decesso dell’altro genitore. L’Ente nazionale della previdenza sociale nel messaggio n. 174 ufficializzato il 17 febbraio 2023, ha spiegato l’erogazione di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’arriva agganciato a un maxi bonus per una categoria di genitori. Ladel contributo economico sarà riconosciuta solo ed esclusivamente in presenza del carattere genitoriale di vedovi, ovvero in caso di decesso dell’altro genitore. L’Ente nazionale della previdenza sociale nel messaggio n. 174 ufficializzato il 17 febbraio 2023, ha spiegato l’erogazione di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Assegno unico e universale, la Commissione europea avvia una procedura d'infrazione contro l'Italia per discriminaz… - Giacintociacci1 : RT @INPS_it: Maggiorazione all'#AssegnoUnico e universale in caso di decesso di uno dei due #genitori. ?? - RadioUci : ??NUOVO SITO INPS! ??come controllare Cedolino Pensione, FASCICOLO PREVIDENZIALE, RDC, Assegno Unico | Radio UCI - difesapopolo : Ue: RdC e assegno unico discriminatori. Bassi: “La Commissione europea inizi a preoccuparsi attivamente di risolver… - moneypuntoit : #Assegnounico 2023, ecco i nuovi importi e le fasce #Isee: ecco la tabella aggiornata per capire quanto spetta. -