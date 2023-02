Ascolti tv, testa a testa tra ‘Che Dio ci Aiuti’ e il Napoli in Champions (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – testa a testa nel prime time di ieri tra la vittoria fuori casa del Napoli in Champions League su Canale 5 e la fiction di Rai1 ‘Che Dio ci Aiuti’. La partita Eintracht Francoforte-Napoli è stata seguita su Canale 5 da 4.295.000 spettatori con il 20.3% di share mentre la fiction di Rai1 da 3.978.000 spettatori con il 20.7% di share. Al terzo posto ‘Le Iene’ su Italia 1, con 1.246.000 spettatori e l’8.8% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: ‘diMartedì’ su La7 (1.138.000 spettatori, share 6.3%), ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (843.000 spettatori, share 5.6%), l’esordio in prime time di ‘Belve’ su Rai2 (839.000 spettatori, share 4.5%), ‘CartaBianca’ su Rai3 (798.000 spettatori, share ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) –nel prime time di ieri tra la vittoria fuori casa delinLeague su Canale 5 e la fiction di Rai1Dio ci. La partita Eintracht Francoforte-è stata seguita su Canale 5 da 4.295.000 spettatori con il 20.3% di share mentre la fiction di Rai1 da 3.978.000 spettatori con il 20.7% di share. Al terzo posto ‘Le Iene’ su Italia 1, con 1.246.000 spettatori e l’8.8% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘diMartedì’ su La7 (1.138.000 spettatori, share 6.3%), ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (843.000 spettatori, share 5.6%), l’esordio in prime time di ‘Belve’ su Rai2 (839.000 spettatori, share 4.5%), ‘CartaBianca’ su Rai3 (798.000 spettatori, share ...

